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Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 16:48 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 16:50
Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 7. hafta heyecanı Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR - GALATASARAY NEF BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef basketbol maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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