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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta cuma günü oynanacak Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji karşılaşmasıyla başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:15 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:16
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı açıklandı

Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın, 19 Kasım Cumartesi, 20 Kasım Pazar ve 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Bu hafta A. Efes, Konyaspor Basketbol ile evinde oynayacak. Galatasaray da Bursaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Hafta Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın programı şöyle:

18 Kasım Cuma

19.00 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji

19 Kasım Cumartesi

15.30 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka
18.00 Efes - Konyaspor Basketbol
20.30 Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef

20 Kasım Pazar

13.00 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş
15.30 Aliağa Petkim Spor - Büyükçekmece Basketbol
18.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş

21 Kasım Cumartesi

19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor

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