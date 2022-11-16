BASKETBOL: Virtus Segafredo Bologna 85-67 Fenerbahçe Alagöz Holding

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 4. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 85-67 yendi.

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk 4 dakikayı 10-4 önde geçerken 1. periyodu da 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de farkı koruyan sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 37-32'lik üstünlükle girdi.

Etkili oyununu maçın ikinci yarısında da sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, 3. çeyrek sonunda farkı 12 sayıya (49-61) çıkardı. Son periyotta farkı giderek açan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 85-67 kazandı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman 20 sayı ve Natasha Howard ise 17 sayıyla mücadele etti. Virtus Segafredo Bologna'da ise Cecilia Zandalasini 18 sayıyla maçı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Virtus Segafredo Bologna ise üçüncü kez mağlup oldu.