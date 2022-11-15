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Potada zafer BOTAŞ’ın: 71-57

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 71-57 yendi. Mücadelenin devre arasına da 48-27'lik üstünlükle giren BOTAŞ'ta Macaulay 15 sayıyla zaferde önemli rol oynadı. Sevgi Uzun 13, Melis Gülcan da 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bursa'da ise Cannon 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki 5. galibiyetini alırken, Bursa Uludağ Basketbol sahadan 4. kez yenilgiyle ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Potada zafer BOTAŞ’ın: 71-57
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 71-57 yendi. Mücadelenin devre arasına da 48-27'lik üstünlükle giren BOTAŞ'ta Macaulay 15 sayıyla zaferde önemli rol oynadı. Sevgi Uzun 13, Melis Gülcan da 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bursa'da ise Cannon 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki 5. galibiyetini alırken, Bursa Uludağ Basketbol sahadan 4. kez yenilgiyle ayrıldı.
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