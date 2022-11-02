Taylor Anadolu Efes’te

Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Isaiah Taylor'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,90 metre boyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
AnadoluEfes, ABD'li oyun kurucu Isaiah Taylor'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,90 metre boyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Taylor, geçen sezon Ucam Murcia formasıyla 34 maçta 15,2 sayı, 2 ribaunt ortalamaları ile oynadı.