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Taylor Anadolu Efes’te

Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Isaiah Taylor'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,90 metre boyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Taylor Anadolu Efes’te
Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Isaiah Taylor'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,90 metre boyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Taylor, geçen sezon Ucam Murcia formasıyla 34 maçta 15,2 sayı, 2 ribaunt ortalamaları ile oynadı.
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