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Pınar Karşıyaka Beşiktaş'ı da devirdi! Müthiş başlangıç

Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezon müthiş bir başlangıç yaptı. Kaf-Kaf, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı devirirken, bu hafta da Beşiktaş'ı mağlup etti ve 3'te e yaptı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 13:01
Pınar Karşıyaka Beşiktaş'ı da devirdi! Müthiş başlangıç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 92-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka 3'te 3 yapıp zirve yarışına ağırlığını koydu.

Lige Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek başladıktan sonra Galatasaray NEF'i dış sahada mağlup eden Kaf-Kaf, üst üste ikinci İstanbul deplasmanında sarı-kırmızılıların ardından Beşiktaş'ı da farklı yendi.

Siyah-beyazlı rakibi önünde özellikle ilk yarıda çok üstün bir oyun sergileyip farkı açan İzmir temsilcisi, ikinci yarıda rahat bir oyunla kazanmayı bildi.

Bu sezon baştan aşağı yenilediği kadrosuyla lig ve Avrupa'da oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan yeşil-kırmızılılar henüz sezon başından rakiplerine gözdağı verdi.

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