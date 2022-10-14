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Fenerbahçe Beko'nun Sırp Basketbolcusu Marko Guduric: Taraftarımızı çok özledim

Fenerbahçe Beko Euroleague'in 2. haftasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin Sırp basketbolcusu Marko Guduric, açıklamalarda bulundu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:16
Fenerbahçe Beko'nun Sırp Basketbolcusu Marko Guduric: Taraftarımızı çok özledim

Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Marko Guduric, THY Euroleague'de karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv maçı öncesi konuştu. Bu sezon Euroleague'de ilk iç saha maçı olan Guduric, taraftarları özlediğini açıkladı.

Kendileri için çok önemli bir maç olduğunu söyleyen Guduric, "İlk iç saha maçımız ve tabii ki çok önemli bir maç. Maccabi, bireysel olarak yetenekli çok fazla oyuncuya sahip ama buna karşı iyi hazırlandık." dedi.

Taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Guduric, "Taraftarlarımızı çok özledim. Umarım dolu bir salon önünde oynarız. Maç saatinin gelmesi ve onlarla yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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