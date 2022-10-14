Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

HEDEF 2'DE 2 YAPMAK!

Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 74-62 mağlup etti. Maccabi Playtika ise ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-83 yendi.