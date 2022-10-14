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Euroleague'den Anadolu Efes maçı açıklaması! Hakem hatası var

THY EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Maçın son saniyelerinde yaşanan pozisyona daire EuroLeague yönetimi, AS Monaco karşılaşmasının bitmesine saniyeler kala Anadolu Efes aleyhine sonuca etki eden bir hata yapıldığını doğruladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:02 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:04
Euroleague'den Anadolu Efes maçı açıklaması! Hakem hatası var
Euroleague yaptığı açıklamada, Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic'in Monaco maçında normal sürenin bitimine 6 saniye kala kullandığı 3 sayılık şutta oyuncuya faul yapıldığını belirtti ve hakemlerin faul çalmayarak yanlış karar verdiğini kabul etti.

Turkish Airlines Euroleague'in 2'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya normal süresi 82-82 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda 95-92 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın normal süresi 82-82 devam ederken son hücumda Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, bitime 6 saniye kala kullandığı üç sayılık şutta Monaco forması giyen John Brown'nın sol ayağına yaptığı müdahale ile yerde kalmış ve hakemler pozisyona faul çalmamıştı. Uzatmaya giden karşılaşma sonucunda da Anadolu Efes, karşılaşmadan 95-92 mağlup ayrılmıştı. Euroleague, Micic'in pozisyonuyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada Brown'ın Micic'in sol ayağına bir müdahalesi olduğu kabul edilirken, Amerikalı oyuncuya faul çalınması ve Micic'in 3 serbest atış kullanması gerektiği belirtildi.
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