Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 2. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek. Zorlu müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - MACCABI PLAYTIKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasındaki mücadele 13 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak kritik mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 74-62 mağlup etti.
Maccabi Playtika ise ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-83 yendi.