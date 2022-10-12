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Cedevita - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan başlıyor. Temsilcimiz Cedevita ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cedevita - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:00
Cedevita - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 1. hafta maçında Cedevita ile temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cedevita - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEDEVİTA - FRUTTİ EXTRA BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cedevita - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 21:00'de TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

Cedevita - Frutti Extra Bursaspor - CANLI İZLE

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