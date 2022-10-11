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Türk Telekom - Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan başlıyor. Temsilcimiz Türk Telekom ile Paris karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 15:20
Türk Telekom - Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 1. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Fransa temsilcisi Paris ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Paris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - PARIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Paris basketbol maçı 11 Ekim Salı günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

TÜRK TELEKOM - PARİS MAÇINI CANLI İZLE

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