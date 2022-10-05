Oostende - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Nef ile Oostende, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz galibiyet alarak avantajlı başlangıç yapmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Oostende - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OOSTENDE - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Oostende - Galatasaray Nef maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 21:00'de Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.