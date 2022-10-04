UCAM Murcia - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

TOFAŞ ile UCAM Murcia, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz galibiyet alarak avantajlı başlangıç yapmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UCAM Murcia - TOFAŞ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UCAM MURCIA - TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UCAM Murcia - Tofaş maçı 4 Ekim Salı günü saat 21:30'da Tivibu Spor 3'de canlı yayınlanacak.