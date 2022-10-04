Pınar Karşıyaka - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Pınar Karşıyaka ile AEK, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz galibiyet alarak avantajlı başlangıç yapmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PINAR KARŞIYAKA - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pınar Karşıyaka - AEK maçı 4 Ekim Salı günü saat 19:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.