Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely transferi hakkında itiraflarda bulundu!

Eurohoops'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko'da geçirdiği 8 sezonun ardından ayrılarak Barcelona'ya transfer olan Jan Vesely, Türkiye kariyeri ve Barcelona transferinin detayları hakkında açıklamalar yaptı.

''KARAR VERMEK ZOR OLDU''

Fenerbahçe'den ayrılık kararını zor verdiğini açıklayan Vesely, ''Kesinlikle verdiğim en zor kararlardan biriydi. Konfor alanımdan çıkmak, yeni bir şey denemek ve yeni bir enerjiyle oynamak istedim. Fenerbahçe ve İstanbul'dayken çok mutluydum, orası benim ikinci evimdi. Her yaz evime, İstanbul'a gitmek için sabırsızlanırdım fakat kariyerim için yeni bir şey denemek ve daha fazla EuroLeague kupası için savaşmak istedim.'' ifadelerine yer verdi.

''İLK İKİ YILIMDA TARAFTAR BASKETBOLU BİLMİYORDU''

Fenerbahçe Beko'ya transfer olduğu ilk iki senesinden bahseden Jan Vesely, ''Bütün maçları, nasıl oynadığımızı, taraftarların oluşturduğu atmosferi ve basketbolu öğrendiğim bütün o süreci hatırlayacağım. İlk iki yılda taraftarlar basketbolla o kadar ilgili değildi. Sırbistan ve Yunanistan'da durum farklı çünkü ikisi de basketbol ülkesi. Rakibi ne zaman yuhalayacaklarını, hakemleri baskı altına almayı biliyorlar.

İlk iki yılımda taraftarlar basketbolu öğrendi, anladı ve ben de bu süreci deneyimledim. Ondan sonra atmosfer inanılmazdı. Her şeyi biliyorlardı, basketbolu öğrenmelerini izlemek harikaydı. Bunu kesinlikle hatırlayacağım." açıklamalarında bulundu.