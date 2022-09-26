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Güney Kore - Amerika Birleşik Devletleri: 69 - 145 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Turnuva rekoru...

Son dakika haberleri... 2022 FIBA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın favori takımlarından Amerika Birleşik Devletleri, bir rekorun altına imzasını attı. Güney Kore karşısında buldukları 145 sayıyla bir maçta en fazla sayı atan takım oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 16:01
Güney Kore - Amerika Birleşik Devletleri: 69 - 145 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Turnuva rekoru...

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, beşinci gün maçlarıyla devam etti.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, A ve B gruplarında 6 maç oynandı.

Güney Kore'yi 145-69 mağlup eden ABD, turnuvada bir maçta en fazla sayı atan takım rekorunun sahibi oldu. Önceki rekor, 1990 yılında Malezya karşısında 143 sayı kaydeden Brezilya'ya aitti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Belçika-Bosna Hersek: 85-55

Güney Kore-ABD: 69-145

Çin-Porto Riko: 95-60

B Grubu:

Sırbistan-Mali: 81-68

Fransa-Japonya: 67-53

Kanada-Avustralya: 72-75

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