EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları 13 Eylül Salı ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda 13 Eylül (yarın) İspanya-Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak.
14 Eylül Çarşamba günü ise Fransa-İtalya ve Slovenya-Polonya maçları oynanacak.
Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:
13 Eylül Salı:
18.15 İspanya - Finlandiya
21.30 Almanya - Yunanistan
14 Eylül Çarşamba:
18.15 Fransa - İtalya
21.30 Slovenya - Polonya
Kaynak: AA