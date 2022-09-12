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EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Yarı finale kalacak ekipleri belirleyecek olan mücadeleler, 13 Eylül Salı ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:24
EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları 13 Eylül Salı ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda 13 Eylül (yarın) İspanya-Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak.

14 Eylül Çarşamba günü ise Fransa-İtalya ve Slovenya-Polonya maçları oynanacak.

Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

13 Eylül Salı:

18.15 İspanya - Finlandiya

21.30 Almanya - Yunanistan

14 Eylül Çarşamba:

18.15 Fransa - İtalya

21.30 Slovenya - Polonya



Kaynak: AA
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