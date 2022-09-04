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ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 15. TÜBAD Mehmet Baturalp turnuvası finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 16:00
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası final mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 86-70 mağlup ederek finale yükselirken, Fenerbahçe Beko da Beşiktaş Emlakjet'i 95-77 yenerek adını finale yazdırmıştı.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

15. TÜBAD Mehmet Baturalp turnuvası finalinde oynanacak Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 4 Eylül Pazar günü saat 21.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

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