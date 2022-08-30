Haberler Basketbol BASKETBOL HABERLERİ | Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi!

BASKETBOL HABERLERİ | Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi!

Son dakika haberleri... Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü belli oldu. Gerçekleştirilen kura çekiminin sonucunda ilk hafta derbiye sahne olacak. Ligin ilk haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 11:46
BASKETBOL HABERLERİ | Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi!

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. Ligin ilk haftasında Anadolu Efes - Galatasaray Nef karşılaşması oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp yetkilileri katıldı. Kura çekiminde konuşan Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldı. Anadolu Efes bir kez daha Euroleague şampiyonu oldu, Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Frutti Extra Bursa ise Eurocup'ta final oynama başarısı gösterdi. Ben mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Basketbolda sezonu 28 Eylül'de oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı kupasıyla açacağız. 30 Eylül'de ise ilk maçlar başlayacak. Son olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde oluştu:

Anadolu Efes - Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkim

Türk Telekom - Darüşşafaka

Gaziantep Basket - Frutti Extra Bursaspor

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

Tofaş - Onvo Büyükçekmece Basketbol

Beşiktaş - Konyaspor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Adana Demirspor’dan ayrılıyor…
İbrahim Tatlıses oğluna 'artist, numarasını yaptı gitti' demişti... Ahmet 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' dedi Seda Sayan'dan destek...
F.Bahçeli futbolcu Fransa'ya transfer olacak mı?
Dinamo Kiev kaptanından F.Bahçe açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli takım başarıya hasret
Yazık oldu
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
PLAN YAPANLAR DİKKAT! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 30 Ağustos 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 30 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! 11:46
Göztepe'de gündem yeniden Lis Göztepe'de gündem yeniden Lis 11:41
Altay'da Kaloğlu tartışılıyor Altay'da Kaloğlu tartışılıyor 11:39
Yiğidolar 3 puana hasret! Yiğidolar 3 puana hasret! 11:38
Milli takım başarıya hasret Milli takım başarıya hasret 11:38
Oğuzhan'ın transferi an meselesi! Yeni takımı... Oğuzhan'ın transferi an meselesi! Yeni takımı... 11:37
Daha Eski
QPR - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship QPR - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship 11:18
Bournemouth'da Parker'ın görevine son verildi! Bournemouth'da Parker'ın görevine son verildi! 11:13
Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:11
Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:08
Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:02
Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 10:50