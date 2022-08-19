Haberler Basketbol TRANSFER HABERİ: Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat

TRANSFER HABERİ: Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat

Son dakika spor haberi: Bayern Münih, Alman basketbolcu Isaac Bonga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 13:59
TRANSFER HABERİ: Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat

THY Euroleague'de mücadele eden Alman temsilcisi Bayern Münih, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Münih, bu kapsamda Alman basketbolcu Isaac Bonga'yı transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bonga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki kurucu, geçtiğimiz sezon NBA takımlarından Toronto Raptors'ta oynadı ve 0.8 sayı, 0.5 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Isaac Bonga kariyerinde NBA'de Los Angeles Lakers, Washington Wizards ve Toronto Raptors'ta forma giydi.

DİĞER
Salih Bademci ve eşi poz verdi! Minik kızları İklim çekti! İkilinin tatil karesine ünlü isimler kayıtsız kalmadı
İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7'inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli'de taşınma heyecanı
Başakşehir'den G.Saray'a transfer çalımı!
Beşiktaş genç futbolcu için prensip anlaşmasına vardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yunanistan - Türkiye maçı saat kaçta?
Türkiye - Yunanistan maçı yayıncısı belli oldu
CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Üniversite kazananlar, yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? | ÖSYM ek tercih kaç tane yapılır?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi? Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi? 14:49
Cornelius açıkladı! "En büyük hedefimiz..." Cornelius açıkladı! "En büyük hedefimiz..." 14:47
Başakşehir'den G.Saray'a transfer çalımı! Başakşehir'den G.Saray'a transfer çalımı! 14:28
Yunanistan - Türkiye maçı saat kaçta? Yunanistan - Türkiye maçı saat kaçta? 14:25
Türkiye - Yunanistan maçı yayıncısı belli oldu Türkiye - Yunanistan maçı yayıncısı belli oldu 14:01
F.Bahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı 14:01
Daha Eski
Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat 13:59
"Şampiyonluk adayım Trabzonspor" "Şampiyonluk adayım Trabzonspor" 13:48
Beşiktaş genç futbolcu için prensip anlaşmasına vardı! Beşiktaş genç futbolcu için prensip anlaşmasına vardı! 13:17
Jesus'tan dikkat çeken İsmail kararı! Avrupa'da... Jesus'tan dikkat çeken İsmail kararı! Avrupa'da... 13:07
Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? 12:30
F.Bahçe galibiyetini böyle gördüler! "Sonrasından korkuyor" F.Bahçe galibiyetini böyle gördüler! "Sonrasından korkuyor" 08:20