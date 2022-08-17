Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Kübra Sevindik'i transfer etti.

Beşiktaş Kadın Basketbol takımı kadrosuna yeni bir isim dahil etti. Siyah beyazlılar yaptığı açıklamada 2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol Takımımız, tecrübeli basketbolcu Kübra Sevindik'i kadrosuna kattı. Daha önce 3 sezon siyah-beyazlı formamızı giymiş olan Kübra Sevindik, son olarak Hatay Bş. Bld.'de forma giymişti.

KÜBRA SEVİNDİK KİMDİR?



21 Haziran 1986 İzmit doğumlu olan Kübra Sevindik, 183 cm boyunda olup forvet pozisyonunda görev almaktadır.Profesyonel basketbol kariyerine 2004-2005 sezonunda Migros'ta başlayan Kübra Sevindik, 4 sezon burada forma giydikten sonra 2008-2009 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Aynı sezonun ortasında TED Kayseri Kolejspor'a transfer olan başarılı basketbolcu, 2009-2010 sezonuna Tarsus Belediye forması altında başladı. Tarsus ekibinde 2 sezon forma giyen Kübra Sevindik, ilk sezonunda 23 maçta süre aldı ve 10 sayı, 3.3 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı. 2. sezonunda 25 maça çıkan tecrübeli basketbolcu; 9.6 sayı, 3.1 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı. 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Kübra Sevindik, 2 sezon sarı-lacivertli kulüpte başarılı bir şekilde forma giydikten sonra 3. sezonun ortasında (2014-2015) BGD'ye transfer oldu. BGD'de ilk sezonunda 13 lig maçına çıkan tecrübeli basketbolcu; 11.5 sayı ve 2.8 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2015-2016 sezonunda BGD'de 28 lig maçında görev alan basketbolcu; 7 sayı, 1.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı. 2016-2017 sezonunda Beşiktaşımıza transfer olan ve 3 sezon formamızı giyen Kübra Sevindik, ilk sezonunda 24 maçta; 5.2 sayı, 1.7 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla oynarken ikinci sezonunda 26 maçta; 6.8 sayı, 1.9 ribaund ve 1.7 ortalamalarını yakaladı. Son sezonunda ise 23 maçta parkede yer alan başarılı basketbolcu; 5.9 sayı, 2.1 ribaund ve 1.6 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonunda Kayseri'de forma giyen Kübra Sevindik, 19 karşılaşmada; 6.6 sayı, 2.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarını yakaladı. 2020-2021 sezonunda Hatay Bşb'de forma giyen basketbolcu burada çıktığı 16 maçta; 6.6 sayı, 2.7 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Kübra Sevindik 2022-2023 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı.