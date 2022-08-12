Haberler Basketbol Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Slovenya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 17:00
Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası öncesinde Slovenya ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Slovenya maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 20:00'de NTV'de canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Buğrahan Tuncer, James Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

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