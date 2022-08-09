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Meltem Topaloğlu Beşiktaş’ta

Beşiktaş Kadın Basketbol yeni sezon öncesi Bellona Kayseri Basketbol forması giyen Meltem Topaloğlu’nu kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 09:20
Meltem Topaloğlu Beşiktaş’ta

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kadın Basketbol, Kayseri'den transfer yaptı. Siyah beyazlılar geçen sezon Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyen 1999 doğumlu Meltem Topaloğlu'nu renklerine bağladı. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Bellona Kayseri Basketbol ile 25 lig maçında forma giydi. Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayarak yeni sezon hazırlıklarına katılan Meltem Topaloğlu kariyerini siyah beyazlı kulüpte sürdürecek.

MELTEM TOPALOĞLU KİMDİR?

29 Temmuz 1999 doğumlu olan Topaloğlu, 178 cm boyunda ve Forvet mevkiinde oynuyor. Kariyerine 2016-2017 sezonunda İstanbul Üniversitesi'nde başlayan Meltem Topaloğlu, buradaki ilk sezonunda 3 karşılaşmada forma giydi. 2017-2018 sezonunda ise İstanbul Üniversitesi ile 9 lig maçına çıkan genç basketbolcu, 1.3 sayı ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda İstanbul Üniversitesi ile 19 lig maçında parkede yer alan Meltem Topaloğlu, 1.5 sayı ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı. 2019-2020 sezonunda İstanbul Üniversitesi'nde 20 lig maçına çıkan basketbolcu, 5.1 sayı, 4.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı. 2020-2021 sezonunda İstanbul Üniversitesi ile 25 maçta parkeye çıkan Topaloğlu, 8.8 sayı, 5.9 ribaund ve 2 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı. 2021-2022 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol ile 25 lig maçında Meltem Topaloğlu 3 sayı, 2.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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