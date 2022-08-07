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Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası

FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye ile İspanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 17:00
Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye, İspanya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız final maçında 7 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da İspanya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE İSPANYA U18 BASKET MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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