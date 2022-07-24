Fransa - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U20 Avrupa Şampiyonası

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ay-yıldızlılarımız, beşincilik maçında Fransa ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor. Peki, Fransa - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - TÜRKİYE U20 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Millilerimiz beşincilik maçında 24 Temmuz Pazar günü TSİ 14:45'te Bemax Arena'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka FIBA TV'den canlı yayınlanacak.