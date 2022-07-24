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Fransa - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U20 Avrupa Şampiyonası

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye ile Fransa beşincilik maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fransa - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 10:00
Fransa - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U20 Avrupa Şampiyonası

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ay-yıldızlılarımız, beşincilik maçında Fransa ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor. Peki, Fransa - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - TÜRKİYE U20 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Millilerimiz beşincilik maçında 24 Temmuz Pazar günü TSİ 14:45'te Bemax Arena'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka FIBA TV'den canlı yayınlanacak.

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