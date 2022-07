BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Beko Nigel Hayes Davis'i kadrosuna kattı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, bir ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona forması giyen Nigel Hayes-Davis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'nun Johnathan Motley, Samet Geyik, Scottie Wilbekin ve Tonye Jekiri'den sonra 5'inci dış transferi oldu.



27 yaşındaki Hayes-Davis, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla Euroleague'de 4.1 sayı, 2.1 ribaund ve 3.9 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



NIGEL HAYES-DAVIS KİMDİR?



16 Aralık 1994 tarihinde Westerville, Ohio'da dünyaya gelen Birleşik Amerikalı forvet, kolej kariyerinde Wisconsin forması giydi. Nigel Hayes-Davis, Wisconsin'den mezun olduğu sezon olan 2016-17'de 14.0 sayı, 6.6 ribaund, 2.7 asist ortalamaları tutturdu.



2017 yazında New York Knicks ile NBA Summer League tecrübesi yaşayan Nigel Hayes-Davis, aynı sezonda NBA takımlarından New York Knicks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors ve Sacramento Kings ile kısa süreli sözleşmeler yapsa da en ciddi forma şansını G-League ekiplerinden Westchester Knicks ile yakaladı.



Nigel Hayes-Davis, 2018 yazında Avrupa'ya gelme kararı aldı ve Galatasaray ile sözleşme imzaladı. İlk Avrupa deneyiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Birleşik Amerikalı forvet, Basketbol Süper Ligi'nde 12.6 sayı (%50.68 iki sayı, %37.40 üç sayı), 5.4 ribaund, 2.0 asist ortalamaları tuttururken, EuroCup'ta ise 15.7 sayı (%57.4 iki sayı, %43.2 üç sayı), 5.6 ribaund, 1.8 asist, 1.1 top çalma ve 17.8 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.



Nigel Hayes-Davis'in Avrupa'daki ilk sezonunda gösterdiği başarılı performans ona EuroLeague'in kapılarını açtı. 2019 yazında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile sözleşme imzalayan Hayes, bu takımla EuroLeague'de ilk sezonunda 6.3 sayı (%43.8 iki sayı, %37.2 üç sayı), 3.5 ribaund ve 1.0 asist; ikinci sezonunda ise 9.5 sayı (%44.3 iki sayı, %44.3 üç sayı), 3.9 ribaund, 1.2 asist ortalamaları yakaladı. Hayes-Davis, Zalgiris ile 2020 ve 2021 yıllarında Litvanya Kupası'nı, 2021'de ise Litvanya Ligi'ni kazandı.



Birleşik Amerikalı forvet, 2021 yazında, eski koçu Sarunas Jasikevicius tarafından çalıştırılan Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibiyle 37 EuroLeague karşılaşmasında boy gösteren Nigel Hayes-Davis, 6.6 sayı, 3.1 ribaund, 1.0 asist, 6.7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı. Hayes, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonluğu yaşarken, EuroLeague'de de final oynadı.



Her iki forvet pozisyonunda da oynayabilen Nigel Hayes-Davis, oyunun iki yönünde de katkı sağlayabilen, güçlü fiziği ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken bir isim.