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Galatasaray Nef'te ABD'li basketbolcu Dee Bost'un sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Nef’in başarılı oyuncusu Dee Bost, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonunda Galatasaray Nef formasıyla 7’si play-off olmak üzere 34 karşılaşmada forma giyen Dee Bost, 488 sayı, 14.35 sayı ortalaması ve 6.74 asist ortalaması ile oynadı

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:38
Galatasaray Nef'te ABD'li basketbolcu Dee Bost'un sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dee Bost'un sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu performansla büyük Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan başarılı oyun kurucumuz Dee Bost, 1+1 yıl daha parçalı formamız ile parkelerde olacak." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Fransa ekibi Monaco'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyun kurucu, sarı-kırmızılı takımın yarı final oynadığı ING Basketbol Süper Ligi'nde 34 müsabakaya çıktı. Sergilediği performansla dikkati çeken Dee Bost, maç başına 14,3 sayı, 6,7 asist ve 4,7 ribaunt üretti.

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