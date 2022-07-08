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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2022- 2023 sezonu grupları belli oldu. Kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 28 takım ve ön elemeden gelecek 4 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray Nef C Grubu, Bahçeşehir Koleji D Grubu, Darüşşafaka ise E Grubu'nda yer aldı. 4 Ekim'de başlayacak normal sezon karşılaşmaları, aralık ayında sona erecek. Takımlarımızın yer aldığı normal sezon gruplarının dağılımı şöyle:FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 temsilcimizin rakipleri belirlendi. Pınar Karşıyaka B, G.Saray NEF C grubuna düştü.

B GRUBU
Pınar Karşıyaka
AEK
Telekom Bonn
Reggio Emilia

C GRUBU
Galatasaray Nef
Filou Oostende
Hapoel Holon
Legia Varşova

D GRUBU
Bahçeşehir Koleji
ERA Nymburk
Igokea
Surne Bilbao

E GRUBU
Darüşşafaka
MHP Riesen
Hapoel Jerusalem
Ön elemeden gelecek

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