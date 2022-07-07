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BASKETBOL HABERLERİ | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Alper Durur dönemi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda gelecek sezon için yapılanma çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak görev yapan başantrenör Efe Güven'in yerine Alper Durur göreve getirildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 19:42
BASKETBOL HABERLERİ | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Alper Durur dönemi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe son olarak OGM Ormanspor'u çalıştıran Alper Durur getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "2022-2023 sezonu kadro yapılanması için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı Başantrenörlük görevi için geçtiğimiz sezon Ormanspor'da çalışan Alper Durur ile 1 yıllık anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Alper Durur, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde altyapı antrenörlüğü ile başladığı kariyerine 1996 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Altyapı Sorumlusu olarak devam etti. Kulüpte görev yaptığı yıllar içinde birer kez yıldız ve geç kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Durur, 1999-2000 sezonunda ise A takım başantrenörü Ekrem Memnun'un yardımcılığını üstlendi.

Durur, 2001 yılında 12 yıl boyunca A takım ve altyapı sorumlusu olarak görev yapacağı İstanbul Üniversitesi'nde yeniden çalışmaya başladı. Sonrasında sırasıyla Orduspor, Yakındoğu Üniversitesi, Mersin Basket ve Çukurova Basketbol takımlarında başantrenörlük görevini üstlenen Alper Durur, son olarak 2018-2022 yılları arasında OGM Ormanspor'u çalıştırdı.

Açıklama, "Başantrenörümüz Alper Durur'a, 'Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyor, başarılarla dolu, sağlıklı bir sezon diliyoruz." denilerek tamamlandı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

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