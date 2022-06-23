Kenan imzayı attı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı Kenan Sipahi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli guard, 2015- 2016 sezonunda lig, Euroleague ve Eurocup'ta da Pınar Karşıyaka formasını giymişti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı Kenan Sipahi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli guard, 2015- 2016 sezonunda lig, Euroleague ve Eurocup'ta da Pınar Karşıyaka formasını giymişti.