Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'a yeni imza!

Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'a yeni imza!

Takımı Dimitris İtudis'e emanet Fenerbahçe Beko yerli oyuncusu İsmet Akpınar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan resmi açıklamada oyuncunun sözleşme maddesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:23 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:26
Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'a yeni imza!

Fenerbahçe Beko yerli oyuncusu İsmet Akpınar ile 1 yıllık yeni anlaşma imzaladı. Yeni sezon için yeni bir takım kurmayı planlayan sarı lacivertli ekip iç transferde oyuncusu İsmet Akpınar ile anlaştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada: Kulübümüz, Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunda katılan ve gösterdiği performansla ekibimize önemli katkılar sağlayan İsmet Akpınar ile sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmış ve sporcumuzun sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır.

Değerli sporcumuz, 2022-23 sezonunda da Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve İsmet Akpınar'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz. ifadelerini kullandı.

DİĞER
Cristiano Ronaldo geleceği için karar verdi! Manchester United sonrası yeni adresi belli oluyor…
Mahkemeden emsal karar! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yasal faiziyle iade edilecek
Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti
Hazırlık maçında transfer görüşmesi! O isim için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kenan imzayı attı
Millilere tam destek
ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 23 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadın A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! Kadın A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 13:06
A Milli Takımımız FIFA sıralamasında yükseldi! A Milli Takımımız FIFA sıralamasında yükseldi! 12:46
TFF'den F.Bahçe'nin şampiyonluk başvurusuna yanıt! TFF'den F.Bahçe'nin şampiyonluk başvurusuna yanıt! 12:38
Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'a yeni imza! Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'a yeni imza! 12:23
G.Saray'dan iki yıldızla ilgili önemli açıklama! G.Saray'dan iki yıldızla ilgili önemli açıklama! 11:58
Umut Bozok'un menajeri transfer görüşmelerini doğruladı! Umut Bozok'un menajeri transfer görüşmelerini doğruladı! 11:54
Daha Eski
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 11:39
G.Saray duyurdu! Transfer raporu ve görüşmeler... G.Saray duyurdu! Transfer raporu ve görüşmeler... 11:26
Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? 11:25
Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti 11:01
KAP'a bildirildi! İşte Okan Buruk'un alacağı maaş KAP'a bildirildi! İşte Okan Buruk'un alacağı maaş 10:57
Hazırlık maçında transfer görüşmesi! O isim için... Hazırlık maçında transfer görüşmesi! O isim için... 10:38