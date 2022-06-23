Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'a yeni imza!

Fenerbahçe Beko yerli oyuncusu İsmet Akpınar ile 1 yıllık yeni anlaşma imzaladı. Yeni sezon için yeni bir takım kurmayı planlayan sarı lacivertli ekip iç transferde oyuncusu İsmet Akpınar ile anlaştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada: Kulübümüz, Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunda katılan ve gösterdiği performansla ekibimize önemli katkılar sağlayan İsmet Akpınar ile sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmış ve sporcumuzun sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır.

Değerli sporcumuz, 2022-23 sezonunda da Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve İsmet Akpınar'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz. ifadelerini kullandı.