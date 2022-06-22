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Maccabi Tel Aviv, Pınar Karşıyaka’dan Bonzie Colson'ı transfer etti

Maccabi Tel Aviv, Pınar Karşıyaka'dan Bonzie Colson ile anlaştığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 13:07
Maccabi Tel Aviv, Pınar Karşıyaka’dan Bonzie Colson'ı transfer etti

Turkihs Airlines EuroLeague'de sezonu çeyrek final etabında Real Madrid'e elenerek kapatan Maccabi Tel Aviv, İsrail Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşamadı.

Yeni sezona yeni koç Oded Kattash önderliğinde hazırlanan Maccabi, kadrosuna önemli bir ekleme daha yaptı.

Geçtiğimiz sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren Bonzie Colson, İsrail ekibine transfer oldu.

Karşıyaka ile Basketbol Süper Ligi'nde 29 maça çıkan Colson, 16.9 sayı – 7 ribaund – 1.6 asist ortalamaları tutturdu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece üç maça çıkan 9.7 sayı – 6.3 ribaundla mücadele etti.

Maccabi Tel Aviv, 2021-22 sezonunun sonunu hayal kırıklığı ile tamamladıktan sonra gelecek sezon iddialı olmak istiyor.

İsrail ekibi dün de Alex Poythress'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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