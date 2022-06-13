Heyecan sürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı, bugün oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek. İlk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üçüncü karşılaşmayı ise 103-92 kaybetmişti. Sarı-lacivertli takım, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'ndan galibiyetle ayrılırsa 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak. Anadolu Efes salondan zaferle ayrılırsa durumu 2-2'ye getirecek. Şampiyon ise 15 Haziran Çarşamba günü, Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı maçta belli olacak.