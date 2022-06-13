Haberler Basketbol Heyecan sürüyor

Heyecan sürüyor

Final serisinde 4'üncü maç 20.30'da oynanacak. 2-1 önde olan Fenerbahçe şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi uzatma peşinde.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Heyecan sürüyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı, bugün oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek. İlk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üçüncü karşılaşmayı ise 103-92 kaybetmişti. Sarı-lacivertli takım, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'ndan galibiyetle ayrılırsa 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak. Anadolu Efes salondan zaferle ayrılırsa durumu 2-2'ye getirecek. Şampiyon ise 15 Haziran Çarşamba günü, Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı maçta belli olacak.
DİĞER
Şoke eden rapor ortaya çıktı! Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti...
Boşanma kararına rağmen birbirlerine iltifatlar yağdıran Zeynep Bastık ile Tolga Akış'la ilgili şoke eden iddialar
Jesus'un listesindeler! Sol bek ve orta sahaya iki isim
Transfer uçakları hazır! Kartal'da imzalar peş peşe
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta?
Ege Arar, Aliağa Petkim’de
LGS TAVAN VE TABAN PUANLARI
3600 EK GÖSTERGE NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim'in yerine gündemde! İşte bonservisi Kim'in yerine gündemde! İşte bonservisi 07:56
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi F.Bahçe transferi bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi 00:38
Konyaspor'dan Abdülkerim açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... Konyaspor'dan Abdülkerim açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:38
Jesus'un listesindeler! Sol bek ve orta sahaya iki isim Jesus'un listesindeler! Sol bek ve orta sahaya iki isim 00:37
Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha 00:36
G.Saray'ın gündemindeydi! Transferde dişli rakipler G.Saray'ın gündemindeydi! Transferde dişli rakipler 00:35
Daha Eski
Beşiktaş'a gidecek mi? Altay'dan açıklama geldi Beşiktaş'a gidecek mi? Altay'dan açıklama geldi 00:35
Jesus özellikle istedi! Fener'e süper kanat Jesus özellikle istedi! Fener'e süper kanat 00:35
İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Cannavaro... İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Cannavaro... 00:35
İtalyan basınında gündem Serdar Dursun! Ronaldo... İtalyan basınında gündem Serdar Dursun! Ronaldo... 00:34
Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması! Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması! 00:34
Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Fenerbahçe'ye Yunan maestro! 00:34