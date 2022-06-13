Haberler Basketbol Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 20:23 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 20:30
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe play-off final serisinin dördüncü maçında karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 20.30'da başladı ve TRT Spor ile Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, serinin 3. maçında Anadolu Efes'e 103-92 yenilmiş ve seride durum 2-1'e gelmişti.

Sarı-lacivertliler zorlu serinin dördüncü mücadelesini kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise seri 5. maça uzayacak ve o maç 15 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

DİĞER
Kaan Yıldırım Hande Erçel’i başka bir güzelle aldatmıştı! İşte Hande Erçel’in Kaan Yıldırım sorusuna verdiği o tepki!
Esra Erol’da büyük yüzleşme! 1,5 ay aynı evde yaşadığı eşi evi terk ederken yüzüne tükürdü! Gecenin bir yarısı evi polis bastı
Ve mutlu son! Cimbom ilk transferi bitirdi
Çebi'den flaş Gedson ve transfer sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?
Heyecan sürüyor
Steam'den ücretsiz oyun hamlesi!
GÜZEL KARPUZ NASIL SEÇİLİR?
AUZEF 2022 bütünleme (telafi) sınavları ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes-F.Bahçe Beko | CANLI Anadolu Efes-F.Bahçe Beko | CANLI 20:23
Ve mutlu son! Cimbom ilk transferi bitirdi Ve mutlu son! Cimbom ilk transferi bitirdi 19:32
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 18:29
Çebi'den flaş Gedson ve transfer sözleri! Çebi'den flaş Gedson ve transfer sözleri! 18:22
Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! 18:18
Avcı'dan Uğurcan açıklaması! Avcı'dan Uğurcan açıklaması! 18:06
Daha Eski
Ağaoğlu'dan yabancı sayısı açıklaması! Ağaoğlu'dan yabancı sayısı açıklaması! 17:52
F.Bahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir? F.Bahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir? 17:36
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 17:30
Kuntz'tan flaş sözler! "O kadar iyi oynayın ki..." Kuntz'tan flaş sözler! "O kadar iyi oynayın ki..." 17:21
Kulüpler Birliği toplantısı başladı! Kulüpler Birliği toplantısı başladı! 16:58
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu! Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu! 16:47