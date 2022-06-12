Haberler Basketbol Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Fenerbahçe Beko, sahasında oynadığı 2 maçı da kazanarak seride 2-0 öne geçti. Anadolu Efes 3. maçı kazanarak seriyi 2-1'e getirdi. Anadolu Efes 4. maçı da kazanarak seriyi eşitlemek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 17:00
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin dördüncü maçı heyecanla bekleniyor. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 13 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da TRT Spor ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 👈

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