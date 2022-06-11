Avantaj Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes serisini herkes merakla bekliyordu. Ataşehir'deki Maçlar kapalı gişe oynandı. Sinan Erdem'de de farklı olmayacaktır. Ülke basketboluna yön veren bu iki takımın mücadelesi zaten yıllardır basketbol sevgisini ayakta tutan tek dayanak oldu. Özellikle Obradoviç gittikten sonra inişli çıkışlı grafik sergileyen Fenerbahçe karşısında Efes'in saha sonuçları açısından bariz bir üstünlüğü vardı. Buna rağmen zor ekonomik şartlarda basketbola ciddi yatırım yaparak müessese kulüplerine karşı ayakta kalmaya çabalayan Fenerbahçe'yi kutlamak gerekir. İşte o Fenerbahçe bu kez lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. Finalin ilk iki maçını her anlamda domine ederek kazandılar. Hem skor, hem de moral üstünlüğü yakaladılar. Yine de Ergin AtamanEurolig şampiyonluğundan sonra mental doygunluk ve fiziksel tahribat yaşayan takımını finale ortak etmek için elinden geleni yapacaktır. Güzel bir final yaşıyoruz. Ben Fenerbahçe'nin yıpranmış Efes karşısında 3-1 veya 3-2 ilk seri ile şampiyonluğa uzanacağını düşünüyorum. Bu maçları kaçıran üzülür.