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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes final serisinde ikinci randevuda

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı 9 Haziran perşembe günü oynanacak. Seride Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 12:40
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes final serisinde ikinci randevuda

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı 9 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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