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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, play-off final 2. maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 16:06
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yapılacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 9 Haziran Perşembe saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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