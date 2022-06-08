Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yapılacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 9 Haziran Perşembe saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.