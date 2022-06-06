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Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Darüşşafaka'yı eleyerek adını finale yazdıran Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı eleyerek finale yükselen son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 14:05
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yapılacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 7 Haziran Salı saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eleyerek finale yükseldi.

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-off çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de Galatasaray Nef'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

8. KEZ PLAY-OFF FİNAL SERİSİNDE KARŞILAŞACAKLAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.

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