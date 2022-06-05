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Son gülen Efes

Potada nefesleri kesen yarı final serisinin son maçında G.Saray Nef’i yenen Anadolu Efes, finalde F.Bahçe Beko’nun rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 06:50
Son gülen Efes

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinin nefesleri kesen serisinde Anadolu Efes, G.Saray Nef'i 104-77 yenip durumu 3-2 yaptı ve finalde F.Bahçe'nin rakibi oldu. İlk çeyrek 26-26 tamamlansa da Efes, soyunma odasına 51-42 üstün girdi. Üçüncü periyotta savunmada ve hücumda G.Saray'a büyük üstünlük kuran Efes, Larkin'in 3 sayılık basketleriyle farkı açtı ve final periyoduna 81-53 önde girdi. Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Efes, karşılaşmayı 104-77 kazandı ve Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

8'İNCİ KEZ EŞLEŞTİLER
Normal sezonu zirvede bitiren F.Bahçe ile ikinci Efes, play-off uygulamasının başladığı 1983- 84'ten bu yana 8. kez finalde karşılaşacak. 7 final serisinin 4'ünde F.Bahçe Beko'yu yenip şampiyon olan Efes, üst üste 3'üncü şampiyonluğuna ulaşmanın peşinde.

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