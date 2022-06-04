Haberler Basketbol Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ile Galatasaray Nef play-off yarı final serisinin 5. maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 12:00
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Galatasaray maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 20:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

DİĞER
Aleyna aşk bombasını patlattı! Genç popçu Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklama!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus transfer operasyonuna başladı! Marcelo, Carvalho, Gabigol...
Başkan adayları bedava listesi kurdu! İşte o futbolcular
Vedat Muriqi imzayı atıyor! Yeni durağı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Finale son bilet
G.Saray A. Efes'i devirdi seriyi eşitledi!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Macaristan - İngiltere maçı saat kaçta? Macaristan - İngiltere maçı saat kaçta? 11:43
F.Bahçe'de genel kurul toplantısı gerçekleşti! F.Bahçe'de genel kurul toplantısı gerçekleşti! 11:28
Jorge Jesus'a övgü dolu sözler! "Brezilya tarihinin en iyisi" Jorge Jesus'a övgü dolu sözler! "Brezilya tarihinin en iyisi" 11:19
Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta? 11:11
Mesut Özil için olay yorum! "Kariyeri bitti" Mesut Özil için olay yorum! "Kariyeri bitti" 11:01
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? 10:44
Daha Eski
Türkiye - Portekiz maçı saat kaçta? Türkiye - Portekiz maçı saat kaçta? 10:36
Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile Ederson'u işaret etti! 10:31
Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta? 09:39
G.Saray istiyordu! İşte yeni durağı G.Saray istiyordu! İşte yeni durağı 09:22
G.Saray başkan adayı Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..." G.Saray başkan adayı Hamamcıoğlu konuştu! "Böl yönet operasyonu..." 09:11
Olay sözler! "3 milyon €'nun kalanını cebinden ödeyecek" Olay sözler! "3 milyon €'nun kalanını cebinden ödeyecek" 08:11