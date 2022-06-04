Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Galatasaray maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 20:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.