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GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final 4. maçında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 15:30
GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin dördüncü maçı merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 2 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

FİNALE KİM KALACAK?

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor. Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, yarın kazanması durumunda finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Karşılaşmanın Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale çıkacak takım, beşinci maç sonunda belli olacak.

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