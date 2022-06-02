GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin dördüncü maçı merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 2 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

FİNALE KİM KALACAK?

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor. Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, yarın kazanması durumunda finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Karşılaşmanın Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale çıkacak takım, beşinci maç sonunda belli olacak.