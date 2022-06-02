GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta.Galatasaray Nef ile Anadolu Efes play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor.
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GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES: 10-19 (1. PERİYOT OYNANIYOR)
GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray Nef-Anadolu Efes karşılaşması saat 20.30'da başladı ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanıyor.
FİNALE KİM KALACAK?
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor. Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, kazanması durumunda finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Karşılaşmanın Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale çıkacak takım, beşinci maç sonunda belli olacak.