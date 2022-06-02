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GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final 4. maçında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Seride 2-1 önde bulunan Anadolu Efes, maçı kazanması halinde finale yükselecek ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Galatasaray Nef ise taraftarı önündeki bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp seriyi son maça taşımak istiyor. Galatasaray Nef Anadolu Efes maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 20:42
GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta.Galatasaray Nef ile Anadolu Efes play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES: 10-19 (1. PERİYOT OYNANIYOR)

GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef-Anadolu Efes karşılaşması saat 20.30'da başladı ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanıyor.

FİNALE KİM KALACAK?

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor. Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, kazanması durumunda finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Karşılaşmanın Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale çıkacak takım, beşinci maç sonunda belli olacak.

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