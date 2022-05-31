GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin üçüncü maçı merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 31 Mayıs Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

FİNALE KİM KALACAK?

Eşleşmede Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapılan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Serinin ilk maçını Galatasaray Nef 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77 galip ayrıldı.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü aynı salonda yapılacak.