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Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul'da köprülere asıldı!

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in bayrağı, İstanbul boğazındaki köprülere asıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:46
Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul'da köprülere asıldı!

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ardından 2021-2022 sezonunu da şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'e ait bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı Anadolu Efes, şampiyon olan İstanbul takımlarının boğaz köprülerine bayrak asma geleneğine bu yıl da katıldı.

Anadolu Efes'e ait şampiyonluk bayrakları, bir kez daha İstanbul Boğazı'nın üç köprüsünde birden yerini aldı.

Finalde İspanya'nın Real Madrid takımını mağlup ederek üst üste ikinci kez THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Anadolu Efes'in köprülere asılan bayraklarındaki iki kupalı tasarım dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan izinlerin ardından asılan bayrakların, 30 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde 7 gün boyunca köprülerde kalacağı bildirildi.

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