Haydi bir daha!

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ikinci maç bugün oynanacak. Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak, Tivibu Spor 2'den yayınlayacak. Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı. LIGDE 3. sırada yer alarak playoff oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale kaldı. Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, Euroleague şampiyonluğuna ulaşan rakibini 105-70 yenerek hem büyük bir sürprize imza attı hem de seride 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarı önündeki 3. maça avantajlı girmek istiyor.

RAKİP ÖNEMLİ DEĞİL

Göksenin Köksal, daha yolun başında olduklarını ifade etti. Anadolu Efes'in Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bunun bilinciyle mücadele ediyoruz ama biz de Galatasarayız! Kiminle oynadığımız çok önemli değil" diye konuştu.