Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı CANLI

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ikinci kez karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde...
ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF: 14-17 (1. PERİYOT OYNANIYOR)
ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat 19:00'da başladı ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanıyor.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.
YARI FİNALE NASIL GELDİLER?
Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.
Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.
Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.