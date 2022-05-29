Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı CANLI

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ikinci kez karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde...

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF: 14-17 (1. PERİYOT OYNANIYOR)

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat 19:00'da başladı ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanıyor.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.