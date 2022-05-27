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Anadolu Efes - Galatasaray maçı CANLI

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ile Galatasaray Nef play-off yarı final serisinin ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek için tıklayın...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 21:01
Anadolu Efes - Galatasaray maçı CANLI

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı oynanıyor.

Anadolu Efes 16-18 Galatasaray Nef | 1. periyot sonucu.

Anadolu Efes 27-30 Galatasaray Nef | 2. periyot oynanıyor.

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Galatasaray maçı 27 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'dan itibaren TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise başantrenör Andreas Pistiolis yönetiminde çeyrek finalde de başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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