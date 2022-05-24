Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor ve yarı finale bilet almak için mücadele edecek Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı için geri sayım sürüyor. BasketbolseverlerAnadolu Efes - Pınar Karşıyaka karşılaşmasının detaylarını araştırmaya devam ederken; 'Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçına dair merak edilenler haberimizde...

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak ve mücadele Tivibu Spor 2, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES İLE PINAR KARŞIYAKA YARI FİNAL İÇİN TER DÖKECEK

Çeyrek final eşleşmesinin ilk maçını deplasmanda 90-66 kaybeden yeşil-kırmızılılar, ikinci maçta ise sahasında rakibini 79-73 mağlup etmeyi başarmıştı.

15 Mayıs Pazar günü oynanması planlanan üçüncü maç ise Anadolu Efes'in Avrupa şampiyonluğuna eriştiği Euroleague Final-Four karşılaşmaları sebebiyle 24 Mayıs (yarın) tarihine ertelenmişti.

İzmir temsilcisi Karşıyaka, yarın oynanacak zorlu karşılaşmada galibiyeti arayacak. Eşleşmeyi kazanan taraf, yarı finalde Galatasaray NEF'in rakibi olacak.